Coupe du monde féminine de football 2019 : quelles sont ses retombées économiques ?

Même si les Bleues ont été éliminées en quart de finale, le Mondial de football féminin 2019 est un véritable succès pour le pays. Sur le point de vue économique, les supporteurs ont dépensé beaucoup d'argent tout au long de la compétition. Ces derniers ont en effet acheté des souvenirs et ont également généré des profits pour les hôtels et les restaurants. Qui sont les plus dépensiers ?