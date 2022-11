Coupe du monde : le coup d'envoi !

Un spectacle son et lumière trois fois plus long que toutes les cérémonies précédentes. Le Qatar veut faire la démonstration d'une maîtrise parfaite de l'organisation de cette Coupe du monde si controversée et met en avant des valeurs de tolérance et d'ouverture à travers une scène d'introduction contre l'acteur américain Morgan Freeman et un entrepreneur qatari souffrant d'une maladie rare. Une fois le décor planté, place à l'hommage aux 32 pays participants. La France, double championne du monde n'est pas oubliée. La mascotte Footix est de retour. Tout est réuni pour séduire le monde entier et s'éviter la moindre fausse note. Des sièges vides par exemple n'étaient pas prévus. Le Qatar avait pourtant invité, tous frais payés, des supporters pour qu'ils remplissent le stade. À l'extérieur, nos envoyés spéciaux se sont plongés dans l'ambiance estivale au Qatar de ce mois de novembre, 27 degrés dehors, pas de quoi activer la climatisation si décriée pour son impact sur l'environnement. Par contre, il y a la climatisation à l’intérieur qui tourne même à plein régime, 20 degrés à l'intérieur. Notre autre équipe sur place à Doha a pu suivre avec des supporteurs le premier match Qatar - Équateur. Pas de chance pour le pays organisateur, il se fait battre 2 - 0 et peine à gérer les mouvements de foule dans les fans zones dehors. L'amour du foot peine à s'illustrer dans les tribunes. Le stade se vide de moitié pendant la deuxième mi-temps. Inédit pour un match d'ouverture de la Coupe du monde. TF1 | Reportage J. Corbillon