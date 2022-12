Coupe du monde : les supporters en mode hiver

Il y a quatre ans, les supporters et supportrices n'avaient pas froid aux yeux. La compétition, comme depuis toujours, se vivait en terrasse en été, et bien arrosé. Pour cette édition 2022, la motivation des fans fait certes chaud au cœur, mais pour la première fois, il se vit bien en emmitouflé. Les supporters ont sorti la collection hiver. Dans la vidéo en tête de cet article, ces images de foule en liesse malgré le froid sont arrivées jusqu'au Qatar. Elles réchauffent le cœur des joueurs. Le degré de motivation est donc le même qu'il y a quatre ans. Mais les lieux où l'on se rassemble pour voir le match sont différents. Les ventes des chips, bières et pizzas explosent. Étonnamment, l'achat des friteuses connaît en ce moment un boom, plus 28 %, sans parler du célèbre jeu UNO, plus 17 %. Et contre toute attente, les maillots, même manche courte, sont presque en rupture de stock. TF1 | Reportage J. Corbillon, N. Hesse