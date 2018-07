Coupe du monde 2018 : les Bleus battent l'Uruguay et filent en demi-finale

Didier Deschamps avait pour mission d'emmener l'équipe de France au moins en demi-finale. Désormais, elle voit beaucoup plus loin. Après les jeunes, ce sont les cadres qui ont brillé sur le terrain ce vendredi 6 juillet face à l'Uruguay. En effet, Antoine Griezmann et Raphaël Varane nous ont offert la victoire en marquant un but chacun. Les Bleus affronteront donc en demi-finale soit le Brésil soit la Belgique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.