Coupe du monde 2018 : les Bleus ont quitté Istra pour rejoindre Moscou

A leur arrivée à Moscou, les Bleus ont été chaleureusement accueillis par leurs fans. Le prestigieux numéro dix, Kylian Mbappé était le plus attendu. De leur côté, les joueurs de l'Équipe de France veulent faire preuve de prudence et d'humilité. Leur dernier entraînement avant la finale aura lieu ce samedi 14 juillet après-midi. Quid de leur programme d'ici au dimanche 15 juillet ? Avec : Jean-Marie Bagayoko, envoyé spécial TF1 à Moscou.