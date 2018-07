Coupe du monde 2018 : les Bleus reverseront une partie de leurs primes à des associations

Les hommes de Didier Deschamps multiplient les beaux gestes sur et en dehors du terrain. Ils ont en effet décidé de reverser une partie de leurs primes à des associations caritatives. Le mouvement a été initié par Kylian Mbappé. Le benjamin des Bleus a fait le choix de renoncer à l'ensemble de ses primes au profit d'une association dont il est le parrain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.