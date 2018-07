Coupe du monde 2018 : cap sur Saint-Pétersbourg pour les supporters des Bleus

En Russie depuis des semaines, certains supporters des Bleus sont déjà arrivés à Saint-Pétersbourg pour assister au match France-Belgique qui se tiendra mardi 10 juillet 2018. Ils sont plus galvanisés que jamais et profitent de cette Coupe du monde pour visiter la ville. La suite de leur aventure dépendra de la victoire ou non des hommes de Didier Deschamps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.