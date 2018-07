Coupe du monde 2018 : le foot, un phénomène social qui crée la cohésion

Nul besoin de maîtriser les règles du jeu au football pour pouvoir apprécier un match, c'est ce que ce Mondial 2018 a démontré. En effet, ce sont les bons moments entre amis ou en famille durant les matchs qui ont le plus ravi les néophytes du ballon rond. On peut même dire que cette compétition à su créer des rapprochements sociaux, sans compter le plaisir d'être ensemble. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.