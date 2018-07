Coupe du monde 2018 : la Russie éliminée par la Croatie en quarts de finale

Le 7 juillet 2018, la Russie et la Croatie se sont affrontées à l'occasion des quarts de finale de la Coupe du monde. Alors que la Sbornaïa avait mené le match au début, l'éprouvante épreuve des tirs au but en a décidé autrement. La Russie est éliminée et sort de sa Coupe du monde avec les honneurs. Si certains supporters ont été déçus de cette élimination, d'autres sont fiers de la Sbornaïa car elle est allée aussi loin pour un pays qui n'était pas favori. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.