Coupe du monde 2018 : des supporters prêts à tous les sacrifices pour satisfaire leur passion

Les fans des Bleus sont prêts à les suivre jusqu'au bout du monde s'il le faut. Ils sont très nombreux à les avoir suivi depuis le début de la Coupe du monde 2018. Ils étaient omniprésents dans les stades et ne se fatiguaient jamais de pousser à haute voix leurs cris de victoire. Au bout du marathon, ces supporters de toutes les batailles retiennent une belle aventure humaine.