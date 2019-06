Coupe du monde féminine 2019 : les Bleues ont vaincu les Coréennes

Le coup d'envoi de la Coupe du monde féminine de football 2019 a été donné le soir du 7 juin 2019. Les Bleues et les Coréennes ont ouvert le bal. Le Parc des Princes était rempli. Des cris de joie et un vent de fraîcheur ont envahi le stade. Du côté des Bleues, les émotions se sont fait ressentir dès les premières notes de la compétition. Une fois sur la pelouse, celles-ci se sont lancées dans leur Coupe du monde tandis que la Corée du Sud était complètement dépassée. Elles ont remporté leur premier match avec un score de quatre buts à zéro. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.