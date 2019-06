Coupe du monde féminine 2019 : l'euphorie des supporters des Bleues

Les 45 000 supporters présents au Parc des Princes, étaient les premiers à assister à la victoire des Bleues face à la Corée du Sud le 7 juin 2019 au soir. Un match d'ouverture qui s'est joué à guichet fermé. Au coup de sifflet final, une explosion de joie s'est emparée des supporters tricolores. Dans les tribunes, le public était très jeune, composé de familles, de beaucoup de filles et de quelques garçons. La plupart ont salué l'ambiance spectaculaire sur le terrain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.