Coupe du monde : où étaient les Bleus de 2018 en 98 ?

Mise à part la solennité d'une finale d'un Mondial, la gravité qu'on sent chez nos joueurs est également dû au lourd héritage laissé par leurs aînés de 98. De nombreux souvenirs les accompagnent depuis le début de la compétition. D'ailleurs, où étaient-ils vraiment quand Didier Deschamps et Zinédine Zidane ont gagné la première étoile ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.