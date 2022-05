"Coupez !", la comédie déjantée

"Coupez !", c'est l'histoire d'un tournage complètement raté. Celle d'une série B qui se transforme malgré elle en série Z. Il y a des hémoglobines à volonté, dans la pure tradition des films de zombies. Michel Hazanavicius signe un film hilarant sur les aléas des tournages de films, du problème technique aux caprices de star. "J'avais envie d'une comédie. J'avais vraiment envie de me marrer et de potentiellement faire marrer les autres", confie Michel Hazanavicius, réalisateur du film. "La magie du cinéma, c'est qu'un gars a une idée. Et il va rencontrer d'autres personnages et des contraintes qui vont faire évoluer ça et donner un objet qu'il n'avait pas prévu au départ", confie Romain Duris, acteur. C'est le remake d'un film japonais. "Coupez !" devait s'appeler Z, mais c'était avant la guerre en Ukraine. Le symbole de cette lettre a convaincu le réalisateur de changer le nom de son film qui sera programmé en ouverture du festival de Cannes. TF1 | Reportage C. Bayle, S. de Vaissière