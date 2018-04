Le couple Macron assume quasiment tout de ses dépenses personnelles

Selon l'enquête du journal Le Parisien, le couple Macron acquitte une taxe d'habitation pour son logement de fonction. Du tube de dentifrice aux croquettes de Nemo, il paye également la quasi-totalité de sa facture personnelle. Quand Brigitte Macron est en représentation, la haute couture française se fait un plaisir de l'habiller. Et s'ils utilisent les moyens de la République lors de leurs déplacements privés, Emmanuel Macron et son épouse adressent au ministère de la Défense l'équivalent d'un billet Air France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.