Coupure d'électricité à cause des vents violents : 700 agents d'Enedis mobilisés dans le pays

Bien que le vent se soit calmé, beaucoup de foyers sont encore privés d'électricité en Charente-Maritime. Entre Royan et Saint-Jean-d'Angély, 14 000 maisons sont affectées par la coupure. Les vents violents ont en effet retardé les interventions des agents d'Enedis. Après l'accalmie, 200 techniciens ont été déployés dans la région. Au total, 700 agents ont été chargés de rétablir le courant dans 140 000 foyers à travers le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.