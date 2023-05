Coupures d'électricité : la stratégie de la tension

À la 51ème minutes de jeu, lors du match de rugby Agen-Nevers, la lumière s'éteint. Tout un stade a été plongé dans l'obscurité. Les supporters confus s'éclairent avec leur téléphone. Au lendemain de la rencontre, une spectatrice nous raconte ce qui s'était passé. La CGT du Lot-et-Garonne revendique la coupure. À proximité du stade, 4 000 personnes se sont retrouvées, elles aussi, sans électricité pendant une trentaine de minutes. Jean Dionis du Séjour, maire (MoDem) d'Agen (Lot-et-Garonne), a décidé de porter plainte contre X. " On est colère parce que ce n'est pas la première fois que la CGT le fait. Elle l'a fait en 2019 lors d'un match Agen-Toulouse. Elle l'a refait aujourd'hui lors de la visite ministérielle", explique-t-il. Depuis le début de la contestation, ces actions se multiplient. Ce vendredi matin encore, en Île-de-France, une quinzaine de mairies étaient sans électricité pendant plus de deux heures. La semaine dernière, pendant la visite d'Emmanuel Macron dans l'Hérault, l'aéroport de Montpellier a été ciblé ainsi qu'une clinique. Ce sont des actes potentiellement dangereux. La CGT le reconnaît et l'assume. Samedi, Emmanuel Macron assistera à la finale de la Coupe de France au Stade de France déjà visée par une coupure d'électricité en mars dernier. TF1 | Reportage G. Bertrand, L. Cloix, J-F. Drouillet