Coupures d'électricité : l'appel aux clients volontaires

Parmi les nouvelles offres qui pourraient se développer, des contrats avec une électricité moins chère presque toute l'année. Mais en échange, il faudra réduire, voire stopper votre consommation lors des jours de grands froids. Cela pourrait arriver 20 à 30 jours dans l'année et vous serez prévenu par texto la veille. Fini les tartines du matin, les longues cuissons au four et chauffage au strict minimum, car avec ce genre de contrat, l'électricité sera beaucoup plus chère pendant les pics de froids. Ce genre d'offre, Julien Tchernia, PDG, fournisseur d'électricité verte ekWateur, en propose déjà depuis longtemps. "On envoie un SMS aux gens la veille. Dans les journées difficiles, en leur demandant de faire attention", indique ce fournisseur. Mais d'après lui, il faudrait aller plus loin, car cela ne fonctionne pas avec tout le monde. "Imaginez que tout seul, les gens vont chaque fois aller baisser la température dans la chambre des enfants. Ça va marcher une fois, deux fois, mais on va oublier. Donc, il faut le faire à leur place, il faut le domotiser", explique-t-il. Automatiser, autrement dit, le fournisseur contrôle lui-même à distance votre chauffage électrique. Pour éviter la surcharge du réseau la journée, consommer davantage en heures creuses, c'est-à-dire la nuit est une piste à développer. Car seulement la moitié des Français fonctionnent avec ce type de formule. Avec un contrat d'électricité heures creuses, l'électricité consommée la nuit est moins chère que le tarif de base. Mais elle est plus chère en heure pleine, alors attention, pour que ce soit rentable, on estime qu'il faut avoir un logement de plus de 50 mètres carrés chauffés 100 % à l'électrique et décaler au moins 50 % de sa consommation la nuit. Pour Laetitia Puyfaucher, fondatrice de Gisements commun, "pour que les Français consomment massivement en heures creuses, il faut soit rendre le tarif heures creuses beaucoup attractif, soit distribuer des bonus à la volée". Des bonus comme en Grande-Bretagne où le gouvernement vient d'annoncer une prime de 7 euros par kilowattheure consommé en heures creuses. TF1 | Reportage J. Corbillon, C. Buisine, F. Moncelle