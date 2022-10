Coupures d'électricité : le téléphone fonctionnera-t-il encore ?

Vous avez déjà prévu de baisser le chauffage, anticiper de possibles ruptures... courant. Faut-il s'attendre aussi à des coupures de réseau mobile ? Oui, c'est en tout cas ce que craignent les opérateurs télécoms. En cas d'hiver très froid, l'approvisionnement d'électricité sera bien assuré pour les hôpitaux, les casernes de pompiers ou certains sites industriels. Pour les télécoms, il n'y a rien pour le moment. Techniquement, il est impossible de garantir l'alimentation des 97 000 antennes 4G du pays. Les opérateurs de téléphonie mobiles peuvent-ils tout de même anticiper les coupures ? En théorie, oui. Enedis, qui gère le réseau électrique, s'engage à les prévenir la veille. Concrètement, ça sera très compliqué de poser un groupe électrogène, voire impossible. Le délai est trop court. La Fédération des télécoms alerte. Risque-t-on de se retrouver dans certains secteurs sans réseau pour appeler les secours ? Ce serait le plus pire des scénarios. Avant d'en arriver là, les opérateurs peuvent déjà réduire la consommation de leurs antennes. Les appels d'urgence seraient possibles. Ce soir du 30 septembre 2022, le Gouvernement veut rassurer et nous affirme qu'il trouvera avec les opérateurs comment maintenir une couverture téléphonique minimale. TF1 | Reportage C. colin, O. Cresta - BChatl