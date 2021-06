Coupures d'électricité : quelles solutions en cas d'impayé ?

Une mère célibataire a accepté de témoigner, mais elle ne veut pas être reconnue par ses proches qui sont au courant de rien. Il y a trois mois, la femme a reçu une facture de gaz de 176 euros. Pour s'en acquitter, elle a utilisé son chèque énergie, son seul moyen de paiement. Mais le fournisseur ne prend pas en compte tout de suite ce versement, et menace de couper l'approvisionnement. Ses mésaventures se poursuivent à l'occasion de son déménagement. Elle garde le même fournisseur et se voit réclamer indignement un dépôt de garantie de 700 euros. Ce qui est totalement illégal. "Ils m'ont présenté des excuses en disant qu'il s'agissait d'une erreur", témoigne-t-elle. Depuis le début de l'année, le médiateur de l'énergie a dû intervenir plus de 100 000 fois, souvent pour des petites sommes, une dizaine d'euros parfois. Les litiges ont bondi de 25% en un an. À chaque fois, cet organisme d’État obtient des remboursements voire des dédommagements pour des particuliers en situation précaire.