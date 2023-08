Courants dangereux : les sauveteurs en alerte

Jumelles collées aux yeux, les sauveteurs de Lacanau (Gironde) ne quittent jamais l'océan de vue. Certaines zones sont plus dangereuses que d'autres. La plus grande menace, les baïnes, qui risquent d'emporter les baigneurs au large, en seulement quelques minutes. Ce week-end, l'alerte est maximale, la baignade est fortement déconseillée. Corentin Dianoux, sauveteur en mer nous explique : " il y a plus de conditions que d'habitude, donc les baïnes peuvent être potentiellement plus actifs que certains moments, dû aux forts courants, à la marée qui est un peu agitée par rapport aux derniers jours qu'on a pu avoir". Les touristes en sont conscients, pour la plupart, pas question de se mouiller plus haut que le genou. Surfeur depuis six ans, Ghislain vient donner un cours de surf à une amie débutante. Leçon numéro un, apprendre à sortir d'une baïne. Depuis le début de l'été, à Lacanau et dans deux autres communes limitrophes, les sauveteurs sont déjà intervenus près de 60 fois. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Devaux