Courants dangereux : quel est le risque majeur ?

Selon Laurent Peyrondet, maire de Lacanau, "on n'incite pas les gens à ne pas se baigner, on les incite justement à aller se baigner dans les zones surveillées entre le drapeau rouge et jaune". On rappelle donc les messages : "important d'avoir cette alerte baïnes, mais important aussi de se baigner entre les deux drapeaux". Sur le front des incendies, la Gironde a été particulièrement meurtrie l'été dernier. Ce qui a laissé des traces, un traumatisme. A-t-on des craintes cette saison ? "Cet été, non", affirme Laurent Peyrondet. Cependant, "on se projette sur l'avenir puisque les conditions météo ne sont plus du tout les mêmes", poursuit-il. Sinon, ce 30 juillet, quel bilan touristique pour ce premier mois de l'été ? Les feux de l'an dernier ont-ils dissuadé des touristes ? L'élu répond : "Je pense que ça a plutôt pénalisé les communes du bassin qui ont été impactées par les incendies. Les campings n'ont pas tous retrouvé leur capacité maximum sur l'hébergement (...) On est moyennement impacté parce qu'on près de la métropole d'un département qui déplace beaucoup de monde au quotidien et que la météo n'a pas été aussi favorable que l'année dernière".