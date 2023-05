Couronnement de Charles III : demandez le programme !

Le programme de la journée du couronnement du roi Charles III est dévoilé. En mettant Big Ben à l'heure française, c'est à onze heures vingt que le roi et la reine seront vus dans leur carrosse, que l'on a pu voir lors des répétitions cette semaine. Il est doté de vitres électriques ainsi que d'une climatisation. Il a été créé pour le soixantième anniversaire de la reine Élisabeth II. Les deux kilomètres jusqu'à l'Abbaye de Westminster devraient être agréables. Ils auront une quarantaine de minutes pour rejoindre les 2 000 invités. Ils seraient quatre fois moins que lors du dernier couronnement. Charles III a souhaité que cette journée soit plus modeste. La cérémonie durera deux heures. Après avoir prêté serment, les symboles du pouvoir royal seront présentés au roi, comme ce sceptre avec le plus gros diamant du monde qui fait 520 carats. Le roi portera le gant de son grand-père Georges VI. Puis il recevra l'huile sainte, ça sera le moment le plus sacré. Après, il sera revêtu d'un manteau de soie scintillant d'or. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Y. Hovine, C. Aguilar