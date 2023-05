Couronnement de Charles III : où va-t-il passer la prochaine nuit ?

Charles n'aspire qu'à une seule chose, dormir chez lui dans son propre lit, à Clarence House. Pour nous, c'est anecdotique, mais pas pour le roi d'Angleterre. Allait-il passer sa dernière nuit au parlement dans le lit d'État, selon une tradition millénaire ? La question s'est posée, mais Charles est moderniste et couche-tôt aussi. "Au lit dès 18 heures", avait-il affirmé. Ce sera finalement plus tard à cause du cocktail des chefs d'État, organisé à Buckingham Palace, mais pas de festivité et pas de banquet, comme en 1953 et le couronnement de sa mère. Charles va retrouver Camilla à Clarence House, pour un dîner léger et dans l'intimité familiale. TF1 | Garance Pardigon