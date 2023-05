Couronnement J-1 : Londres en effervescence

Au plus près de ses sujets, jusqu’à la veille de son couronnement. Charles III, s’est offert un bain de foule surprise, accompagné de Kate et William, pour le plus grand plaisir des premiers spectateurs. Autour de Buckingham Palace, ils sont des milliers à compter les heures, en attendant la cérémonie. Et peu importe les intempéries, rien, absolument rien ne peut les arrêter. Drapeaux, portraits de Charles III, les rues de Londres se mettent à leur royale. Dans ce restaurant, en image, les clients ne sont pas surpris d’être servis par des têtes couronnées. À quelques heures de l’événement, la bière la plus vendue dans ce pub, en image, est évidemment la bière du couronnement. Des centaines de milliers de touristes affluent dans la capitale. Une agitation, sous étroite surveillance. Ces dernières heures, la sécurité s’est encore renforcée. Près de 11 500 policiers, venus de tout le Royaume-Uni, seront déployés ce samedi. Les festivités vont durer plusieurs jours. Dans le quartier de Yohann, français installé à Londres, des activités sont organisées tout le week-end. Aucun doute, tout est près pour le royal couronnement. Britannique et touristes venus du monde entier, s’apprêtent à vivre, un moment d’histoire. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Pocry, N. Clerc