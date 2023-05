Couronnement : pique-nique royal

En ce jour de fête, Frank montre des signes de fébrilité. À Regent's Park, au cœur de Londres, se prépare l'un des plus grands banquets populaires de toute la Grande-Bretagne. "C'est très excitant, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 70 ans. C'est formidable de participer à ça dans mon quartier", lance une habitante. Ici, 700 personnes sont attendues pour cette tradition populaire lors des événements royaux. Sur les tables, chacun apporte son pique-nique. Et la star du jour, c'est la "Coronation quiche", une recette imaginée par Buckingham Palace, avec des épinards, du cheddar, de l'estragon et les broad beans, l'ingrédient essentiel de cette quiche dont ils ont eu du mal à s'en procurer. "Partout, il y a avait une rupture de stock. On a dû faire plusieurs fournisseurs pour arriver à s'en procurer", témoigne Cédric Badel, gérant du café "So French". Ce plat est censé fédérer les Britanniques ce week-end. "Je n'aime pas trop les quiches, mais celle-là, elle est bonne", lance un client. Au-delà de ces festivités, cette quiche aux épinards deviendra peut-être un classique, comme avant elle, le plat officiel du couronnement d'Elizabeth II, le poulet poché au curry. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Pocry