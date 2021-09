Courriels frauduleux : des arnaques de plus en plus sophistiquées

Lorsqu'elle consulte sa boîte mail, Aurélie pense d'abord à une erreur. Jamais, elle n'a commandé cet ordinateur, pourtant, c'est bien son nom et son adresse qui figurent sur la facture. Montant total : 954 euros. “On se dit ouais ouais il s'est passé quoi, on garde le montant et là annuler ma commande. On clique un petit peu instantané”. Pour annuler la commande, il lui a demandé de remplir ses coordonnées bancaires. Méfiante, Aurélie ne les communique pas. Et heureusement, derrière ce mail se cache en réalité un pirate informatique. C'est ce qu'on appelle le hameçonnage. Si pendant longtemps, les fautes d'orthographe permettaient de déceler les arnaques. Les hackers ont depuis révisé leur grammaire et surtout redoublent d'ingéniosité. Ils sont désormais capables de reproduire à la perfection des sites de e-commerce et de créer de fausses confirmations d'achat. Ils vous font aussi croire que l'affranchissement de votre colis nécessite quelques euros supplémentaires. Plus ambitieux, certains vont même jusqu'à se faire passer pour les impôts, la sécurité sociale ou encore la police. C'est simple selon Damien Bancal, expert en cybersécurité. Leur imagination n'a pas de limites. “Il faut savoir qu'aujourd'hui les pirates informatiques, ce ne sont plus ces gens seuls dans leur grenier. On est clairement aujourd'hui avec des populations professionnalisées qui vont employer un graphiste, ils vont employer un service après-vente, ils vont employer des codeurs. C’est devenu de véritables entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'argent à se faire”. Environ, 1,3 milliards d'euros en 2020 ont été dérobés en France. Une somme que les banques sont censées rembourser. Problème : s’il ne faut que quelques minutes pour se faire voler son argent, le récupérer n'est pas aussi simple. “On va vous proposer tout un tas de démarches administratives extrêmement fastidieuses qui ne sont pas nécessaires, c'est par exemple déposer plainte. Tout un tas de démarches en fait qui sont tout à fait chronophages et tout à fait inutiles pour décourager les victimes à se faire rembourser”, selon Matthieu Robin, chargé de mission secteur financier à l’UFC-Que-Choisir. Une victime sur trois n'est pas remboursée. Pour éviter une telle mésaventure, voici quelques conseils : ne cliquez jamais sur un lien ou une pièce jointe sans être absolument certain de sa provenance. Et surtout, ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires via mai.