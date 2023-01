Courrier : comment La Poste optimise ses tournées

Votre facteur va-t-il continuer à passer chaque jour à votre domicile ? Pour des raisons économiques, La Poste s’apprête à lancer, dès le mois de mars, des expérimentation dans tous le pays afin de réorganiser la distribution du courrier. Il y aurait 68 expérimentations réparties dans les zones rurales et semi-urbaines. Selon certains syndicats, elles viseraient à supprimer les tournées quotidiennes. De son côté, La Poste dément formellement ces informations. "La Poste n’envisage pas cela en aucune manière. Et le facteur titulaire de sa tournée continuera à passer tous les jours sur l’ensemble de sa tournée, et cela, six jours sur sept", explique un responsable. Alors pourquoi de telles informations circulent-elles ? D’après les syndicats, La Poste serait en mesure de supprimer les tournées quotidiennes, en partie grâce à la récente suppression du timbre rouge destiné aux livraisons prioritaires. Faire disparaître ce timbre, c’est devoir livrer beaucoup moins de lettres du jour au lendemain. Concrètement, les facteurs pourront passer dans votre rue sans forcément s’arrêter tous les jours à votre domicile. TF1 | Reportage T. Leproux, G. Bertrand, P. Lormand