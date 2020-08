Cours de l’or : va-t-il poursuivre sa progression ?

La crise sanitaire a redoré le blason de l’or. Pour un peu plus de dix grammes d’or de 24 carats, un acheteur pourrait vous en proposer 383 euros. Si la vente avait eu lieu en début d’année, vous n’auriez empoché que 238 euros. Et pour cause, le cours de ce métal précieux explose. Il a même, pour la première fois, franchi le seuil des 2 000 dollars l’once la semaine dernière, soit une hausse de 35% sur un an. Un louis d’or vaut aujourd’hui 323 euros, 1 835 euros pour une once de 31 grammes et 5 950 euros pour un lingotin de 100 grammes. Même à ces tarifs records, les investisseurs se bousculent. Joint par messagerie électronique, l’un d’entre eux venait d’acheter un lingot à près de 55 000 euros. "J’ai plus confiance en l’or que dans une assurance vie. J’ai acheté de l’or pour protéger mon épargne", a-t-il expliqué. Avec la crise, les investisseurs font en effet moins confiance à la Bourse et aux banques. L’or retrouve donc son rôle de valeur refuge. Un analyste financier souligne tout de même que "ce n’est peut-être pas le moment opportun d’acheter". Pour lui, "une grande partie de la hausse est probablement déjà derrière nous". "Il faudra peut-être attendre un peu car le prix est tout simplement déjà trop élevé", a-t-il conclu. Pourtant, de nombreux spécialistes estiment que ce métal noble va poursuivre sa progression. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.