Course à 247 euros : les faux taxis s'attaquent aux touristes

Une vidéo de huit minutes postée sur les réseaux sociaux par un couple de Thaïlandais a fait le tour du monde en 48 heures. Sur les images, on peut voir ces touristes se faire arnaquer par un faux taxi. Après avoir effectué une course Roissy-Paris, ils ont dû payer 200 euros pour récupérer leurs bagages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.