Course de Chameaux : le tiercé du désert

La course de chameaux est l'un des événements les plus populaires du Qatar. Des rendez-vous au cours desquels ces animaux ont permis à plusieurs familles de faire fortune. Aujourd'hui, le pays en compte 22 000 et ces bêtes font l'objet de beaucoup d'attention. Et pour cause, certains spécimens, sont vendus à des prix astronomiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.