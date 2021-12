Course de Noël et Black Friday : quelles précautions ?

Des rues commerçantes bondées, le masque sur quasiment tous les visages, comme un air de déjà-vu en plein cœur de Bordeaux au moment des premiers achats de Noël. Depuis vendredi, la préfecture impose de nouveau le port du masque dans les quartiers piétons. Balisage, gel à l'entrée des boutiques, les consommateurs commencent à reprendre quelques habitudes sanitaires, tout comme les commerçants. Même si aucune jauge n'est imposée dans la boutique "La Carterie", elle est déjà implicite. "On est sur dix personnes à peu près à l'intérieur du magasin. On essaie de respecter un mètre entre chaque personne. Nous l'avons décidé pour le magasin, mais on est resté sur les bases d'il y a six mois. On veut rester ouvert !", explique la gérante, Christine Lacroix. Les mesures sont pourtant bel et bien de retour. Au marché de Noël, par exemple, le port du masque est obligatoire. Anna Pédelabarde, gérante de "L'échoppe de la lune" à Bordeaux, affiche sa satisfaction de voir le marché de Noël se tenir. L'an dernier, il avait été annulé. "Le marché de Noël est avant tout une manne économique nécessaire. On espère pouvoir dynamiser un peu plus les fêtes de fin d'année parce que l'année dernière, au mois de novembre, on était fermé, donc ça était compliqué", explique-t-elle. En Gironde, le taux d'incidence vient de passer la barre des 260, mais la tension hospitalière reste mesurée. TF1| Reportage E. Braem, F. Resbeut