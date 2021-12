Course de paddle sur la Seine

À la seule force de leurs bras, ils se sont offert une visite exceptionnelle de Paris. Du Pont Neuf à la Tour Eiffel, en passant par Notre-Dame, le temps de la course, plus aucune circulation de péniches, la scène est à eux. De quoi motiver 1 000 participants au total, venus de 42 pays, c’est la plus grande course de paddle au monde. Mais pour en profiter, il a fallu gonfler les planches, braver la pluie, le vent et le froid à sept heures du matin. Défi accepté. Sans aucune expérience en paddle, nous nous lançons. Mais la moindre erreur ne pardonne pas, et je ne suis pas la seule à tester l’eau froide. Aux côtés de ceux qui s’amusent, le champion du monde du paddle, lui, avance à une vitesse de 12 km/h et remporte la course. Nous, nous avons savouré l’incroyable silence au cœur de Paris où pendant de longs passages, seul le clapotis de l’eau sur les paddles s’est fait entendre. T F1 | Reportage N. Pellerin, M. Derre, C. Biet