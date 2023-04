Course sauvage à Bordeaux : 6 blessés

Une voiture percute la foule pendant une course sauvage, un run, le vendredi 14 avril soir, à Bordeaux. Six blessés, dont deux graves, parmi les centaines de spectateurs. De retour sur les lieux, Jade Bisson, victime de l'accident, a du mal à marcher. L'un de ses amis, Rohan Bédouret, également victime de l'accident, a porté plainte contre le chauffeur. Il est sorti de l'hôpital après des premiers examens, il ne ratait aucun de ces rassemblements. Ce soir-là, entre les magasins de meuble et les centres commerciaux fermés, comme chaque vendredi, des centaines d'amateurs de voitures se retrouvent. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour aller admirer des bolides et regarder les courses, sans aucun encadrement ni sécurité. Ce sont des passionnés, mais hier soir, tout a dégénéré. L'auteur de l'accident prend la fuite avant d'être interpellé. Un témoin de la scène, passionné d'automobile, demande que ces rendez-vous puissent être organisés sur de vrais circuits, beaucoup ont fermé ces dernières années. Toujours en garde à vue, l'auteur de l'accident, un Bordelais de 33 ans et ses trois passagers, sont visés par une enquête pour blessures involontaires aggravées. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau