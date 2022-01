Courses de dernière minute : dans les coulisses d'un hypermarché

Difficile de se frayer un chemin entre les caddys. Ce vendredi, plus de 20 000 personnes se sont pressées pour préparer leur réveillon. Ici, les plateaux de fruits de mer s’empilent. Avec le 24 décembre, c’est la journée la plus chargée de l’année. Vont être vendus en 24 heures : une tonne de crevettes, 400 pièces de volailles comme celle-ci, 1 500 bourriches d'huîtres, un flot ininterrompu de clients. et dans le rôle du chef d’orchestre : le directeur du magasin. Il passe sa journée à inspecter les allées et ne laisse rien au hasard. Au rang numéro un de ses priorités : la bonne tenue des rayons. Certains ici se vident en une demi-heure à peine. Alors, presque en continu, Vincent réapprovisionne, réorganise quand c’est possible. Pour faire tourner l'un des plus grands hypermarchés de France, parmi les 550 employés, certains ont commencé aux aurores. C’est le cas de Jean-Yves Leray. Il gère les livraisons. À cinq heures du matin, il a déjà déchargé 20 camions de marchandises. Course contre la montre dans les allées. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage T. Jarrion, J.P. Héquette