Courses de lévriers en Irlande : le scandale des chiens maltraités

Depuis plus d'un siècle, la tradition perdure. Les courses de lévriers attirent chaque week-end des milliers d'Irlandais, mais aussi des Français. Ils sont ravis de pouvoir parier sur ces animaux. Une course interdite depuis trois ans dans l'Hexagone. Ce jour-là, les paris s'enchaînent, en une soirée, les bookmakers peuvent enregistrer jusqu'à 300.000 euros de mise. Mais derrière ce business très lucratif se cachent parfois des cas de maltraitance animale. Comme le montrent ces images qui sont en train de bouleverser la société irlandaise. Lorsqu'ils ne peuvent plus courir, certains chiens sont mutilés ou tués. C'est ce que révèle un documentaire diffusé par la chaine publique irlandaise. Dans cette ferme située à l'ouest du pays, une dizaine de lévriers ont été retrouvée battus. Combien de chiens disparaissent ainsi chaque année dans le pays ? Pour le savoir, nous avons rencontré Emma O'Brien qui, depuis trois ans, dirige la SPA locale. Elle dénonce une industrie qui massacre les lévriers. Selon elle, 16.000 lévriers naissent tous les ans en Irlande, mais, presque la moitié disparaîtra. Avec son association, Emma récupère ces chiens blessés et destinés à mourir, car ils ne sont plus assez compétitifs. Les autorités irlandaises pourraient-elles bientôt interdire cette tradition populaire ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. M. Bagayoko, D. Pires