Courses de Noël : le bon plan du dimanche

Étant donné que les départs en vacances débuteront en fin de semaine prochaine, ce week-end devrait être très chargé dans les magasins. Mais si la journée de samedi confirme ces prévisions, ce n'est pas vraiment le cas ce dimanche. La situation est beaucoup plus calme. Par ailleurs, on constate que ceux qui s'affairent dans les galeries marchandes sont souvent ceux qui ont pris du retard. Et puis à moins de deux semaines du jour J, il est temps de s'y mettre. À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), les files d'attente ont commencé à se former dès 11 heures du matin devant les grands magasins. Entre organisation et patience, chacun espère trouver le bon cadeau, même si parfois, c'est à la tête que l'on se fait de nœuds. Une chose est certaine, les idées cadeaux pour cette année 2020 devront surprendre quelques-uns. Du côté des commerçants, on est plutôt satisfait. Les clients sont en effet au rendez-vous. Une clientèle qui n'hésite pas à prendre son temps pour ne pas se tromper.