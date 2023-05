Courses en ligne : la bataille du drive

Bi1 est l'un des derniers venus à proposer des courses en drive. Autour du magasin, au beau milieu de la Bourgogne, pas un hypermarché à moins de 30 kilomètres. Emplacement stratégique pour attirer des clients. Autre particularité de l'enseigne, chaque point de vente possède son propre service de drive, avec à chaque fois des produits locaux. Les prix sont forcément un peu plus élevés que les grandes surfaces, mais l'objectif n'est pas de les concurrencer. Bi1 est une enseigne de plus sur un marché très disputé. Casino, Carrefour, Auchan… Depuis dix ans, la grande distribution multiplie les entrepôts dédiés au drive. Le leader Leclerc en ouvre une cinquantaine chaque année, car la formule séduit toujours plus de clients. En plein milieu d'après-midi, le parking ne désemplit pas. Pour se démarquer, l'enseigne ne fait rien payer pour ce service et mise tout sur des prix plus attractifs. Des économies qui encouragent chaque client à revenir et à faire le plein chaque semaine. Mais à quelques centaines de mètres dans cette zone commerciale, un nouveau concurrent compte bien, lui aussi, se faire une place. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, I. Blonz, L. Gorgibus