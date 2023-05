Courtepaille : pourquoi l'enseigne mythique ne fait plus recette

Il est midi passé, mais pourtant, pas une seule voiture n'est garée sur le parking de Courtepaille, en périphérie de Nantes. Aucun client à l'horizon, si ce n'est que quelques habitués nostalgiques. Longtemps, c'était une étape quasi-obligatoire sur la route des vacances. Synonyme de repas généreux, la chaîne de restaurants tombe peu à peu en désuétude. Elle est notamment délaissée par les plus jeunes. Ajouter à cela un manque d'investissement pour moderniser les établissements. À l'image de la décoration intérieure, qui restée bloquée dans les années 70. Le seul changement notable, c'est la disparition de la salade gratuite en entrée ou du pot de moutarde au vin, dans un souci d'économie. Finis aussi le toit de chaume remplacé, en cas de rénovation, par de la tôle. Il y a deux ans, pourtant, la marque est rachetée par un groupe. À la signature, 100 millions d'euros sont promis pour sauver la chaîne, mais le Covid et la baisse de fréquentation liés ont eu raison de l'investissement. Malgré tout, un repreneur s'est montré intéressé, mais l'offre ne concerne que 80 des 220 établissements. TF1 | Reportage C. Diwo, N. Hesse, N. Chiesa