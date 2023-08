Coût de la rentrée : les Français achètent malin

Autrefois dénigrées, les fournitures en seconde vie, déjà utilisées par d’autres, s’affichent désormais fièrement dans les rayons. L’inflation de l'année 2023 dépasse les 11 % sur les produits scolaires. Dans le magasin Bureau Vallée, plutôt que d’acheter un cartable neuf à 65 euros, vous pouvez repartir avec d’anciens sacs remis en état, revendus six fois moins cher. Mais l’économie la plus intéressante est la calculatrice reconditionnée équivalente qui est à 50 euros au lieu de 85. Inimaginable il y a encore trois ou quatre ans, en cette rentrée, tous les sites internet ou presque proposent de la seconde main. Le site de vente pour enfant Beebs propose même des petites fournitures en achat groupé, livré directement chez vous. C’est précisément ce qu’a fait une mère de famille. La seconde main lui a permis d’offrir à son fils, les fournitures et même les vêtements qu’il souhaitait, à l’effigie de ses héros préférés. C'est un marché qui s’étend aux affaires de sport. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. De Araujo, N. El Hammouchi, J.Y. Mey