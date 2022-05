Coût de l'électricité : les prix des billets SNCF vont-ils augmenter ?

Vous trouvez que l'électricité augmente ? Imaginez alors la facture de la SNCF. L'entreprise est le plus gros consommateur de France. Elle utilise à elle seule, 7 TWh d'électricité par an, l'équivalent de la production d'une centrale nucléaire pour un coût annuel de 700 millions d'euros. Face à la flambée des prix actuels, il va devenir de plus en plus difficile de ne pas répercuter cette hausse sur le prix du billet. "Jusqu'à présent, la SNCF a réussi à maîtriser les coûts de l'énergie, puisqu'elle s'approvisionne plusieurs années à l'avance. Sur 2023, tous les approvisionnements ne sont pas encore faits donc la SNCF doit être forcément attentive. Si rien n'est fait, la facture pour l'entreprise peut monter jusqu'à une centaine de millions d'euros par exemple", explique Arnaud Aymé, spécialiste transport chez Sia Partners. Un simple voyage Paris-Marseille en TGV, soit 800 km, utilise 16 MWh, l'équivalent de la consommation annuelle de quatre familles. Pour économiser, la SNCF forme ses conducteurs à l'éco-conduite, installe des panneaux solaires partout où c'est possible. Mais entre la hausse de l'énergie et les inévitables augmentations de salaire, le PDG Jean-Pierre Farandou a déjà commencé à préparer les esprits à des billets plus chers l'année prochaine. "On sera peut-être obligés de répercuter une partie des coûts à partir de 2023. Mais on n'en est pas encore là, on verra comment les choses évoluent", prévient-il. La SNCF ne pourra toutefois pas trop augmenter ses tarifs si elle veut garder ses clients sur un marché où la concurrence est de plus en plus forte. TF1 | Reportage C. Chapel, S. Deshaies