Le couturier Azzedine Alaïa décède à l'âge de 77 ans

Le couturier franco-tunisien Azzedine Alaïa est mort à l'âge de 77 ans. Il a séduit les femmes par ses robes et les matières qui soulignaient les formes. On l'a également connu pour sa liberté face au monde de la mode et à ses codes. Il avait habillé les plus grandes stars comme la célèbre chanteuse Tina Turner. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.