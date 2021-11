Couvents et monastères : des religieuses lancent un appel à d'éventuels locataires

Onze mille mètres carrés de bâtiments bien entretenus avec terrasse et jardin, ainsi que de beaux espaces intérieurs à occuper. Cette annonce immobilière pourrait être celle des sœurs de la Divine Providence de Saint-Jean-de-Bassel (Moselle), car elles ont décidé d'ouvrir leur couvent à des locataires extérieurs. Ici, tout est possible, de l'immobilier de bureau comme de l'hébergement. "Ces bâtiments sont là. Ils sont chauffés et entretenus. Ils ne demandent qu'à accueillir des actions sociales qui ont du sens", explique Guillaume Lecrovaisier, gestionnaire du couvent. Évidemment, il faudra cohabiter avec les 50 sœurs qui vivent encore dans le bâtiment. Mais elles n'y voient aucun inconvénient. Déjà, les cinq hectares de terrain et forêt qui entourent le couvent accueillent des classes en séjour nature. Par ailleurs, la grande ferme du couvent a déjà été rachetée par Laura, éleveuse de brebis et fromagère. Pour les sœurs de la Divine Providence, il s'agit surtout de ne pas voir disparaître un jour le patrimoine qu'elles occupent depuis plus de 200 ans. TF1 | Reportage V. Dietsch, C Hanesse