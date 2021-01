Couvre-feu à 18 heures : ça change nos WE

Ce samedi après-midi, à Palavas-les-Flots, à 10 degrés, les pieds dans l'eau, beaucoup de promeneurs regardent leur montres plus d'une fois. Ils essayent de profiter des ballades vivifiantes, des sports autour du lac, et toujours cette course contre la montre. Pour l'apéro, un jeu de société familial, appelé "Pandémic", dont "le but est de trouver le remède", tombe à pic. Il s'agit justement de trouver le remède contre l'ennui ou se résigner en avalant la pilule. "Je travaille à la maison et 18 - 19 heures, c'est mon heure de vie sociale et elle saute", nous confie une habitante avec regret. À Bordeaux, l'image est incroyable. Après la ballade à 17 heures, dans une rue commerçante de la ville, une marée humaine se rue pour faire ses courses. Une heure plus tard, le couvre-feu a sonné.