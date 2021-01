Couvre-feu à 18 heures : la course aux provisions

Dès 7h30 ce samedi matin, un hypermarché Auchan, près de Lille, a ouvert ses portes. Avec le début du couvre-feu à 18 heures, beaucoup de clients ont préféré venir très tôt. C'était également le cas des employés, arrivés sur place à 4h30. Pas de grosses affluences à l'ouverture, mais très vite, le magasin s'est rempli. Une heure plus tard, le directeur tirait un bilan très positif. En effet, il y aurait eu deux fois plus de monde par rapport aux jours précédents, à la même heure. Pour éviter toute rupture, les rayons avaient été bien remplis et les stocks importants. C'est l'un des plus gros hypermarchés de la région. Les clients sont surtout attendus en milieu et fin de journée avec une jauge maximale autorisée de 4 200 personnes. Malgré les renforts prévus, les rayons se remplissaient vite en fin de matinée et les files devant les caisses s'allongeaient avec des caddies bien remplis. Devant cet hypermarché, des filtrages seront possibles en début d'après-midi.