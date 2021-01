Couvre-feu à 18h : à Reims, les avis sont partagés

Ce samedi matin dans les rues de Reims, les avis sont plutôt tranchés concernant le couvre-feu renforcé que les habitants devront subir à partir de ce soir à 18 heures. Rares sont ceux qui comprennent l'intérêt d'un couvre-feu à 18 au lieu de 20 heures. "Pour moi, c'est une mauvaise décision", affirme une passante. Ceux qui restent les plus sensibles à ces mesures sanitaires sont peut être finalement les plus âgés d'entre nous. " Je conçois que ça puisse gêner certains, mais si c'est utile", affirme l'une d'entre eux. "Ce sera peut-être pas mal. On fera avec, c'est tout", rajoute une autre. De leur côté, ceux qui travaillent peinent à trouver un sens à ces contraintes supplémentaires et se retrouvent avec une vie à nouveau bouleversée. Mais on s'inquiète aussi et surtout pour le sort des commerçants du centre-ville. "Moi je trouve ça complètement absurde. Ça ne changera rien si ce n'est compliquer encore plus la vie des gens", confie une cliente. A Reims, on semble pourtant déjà résigné à un durcissement des mesures. Le maire, lui, a demandé un reconfinement. En attendant, plus que cinq heures avant de devoir rentrer chez soi et se mettre bien au chaud jusqu'à demain matin six heures.