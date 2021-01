Couvre-feu à 18h : comment il change les habitudes

À 18h, c'est la fin de la journée et il n'y a plus aucun client dans les boutiques mâconnaises. Dans le centre-ville, la police patrouille déjà, les derniers promeneurs pressent le pas. Un couvre-feu avancé à 18h, c'est un nouveau coup dur pour les commerçants de Saône-et-Loire. Quant aux restaurateurs qui pratiquent la vente à emporter, c'est la double peine. Les livraisons à domicile coûtent cher à organiser et ne compenseront pas le manque à gagner. Alors, pour s'adapter, certains ont décidé d'ouvrir exceptionnellement le dimanche ou pendant la pause déjeuner. Ils ont besoin de vivre, de travailler et être payé en subvention n'est pas une solution pour eux. En Saône-et-Loire, le taux d'incidence du Covid-19 est l'un des plus élevés de l'Hexagone. Les commerçants redoutent un troisième confinement dès la semaine prochaine si la situation sanitaire ne s'améliore pas.