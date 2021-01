Couvre-feu à 18h : comment s'organiser ?

À partir de ce samedi à 18h, les rues seront désertes dans de nombreux départements de l'Hexagone. Patron de douze salariés, Remy, boulanger craint de perdre ses ventes du soir. Elles représentent 20% de son chiffre d'affaires. Pour lui, cela va être un gros manque à gagner de fermer aussi tôt. Tiffany, quant à elle, est mère de famille. Elle quitte son travail à 18h et récupérer ses enfants lui prend 45 minutes. Elle devra être munie des différentes attestations. Il n'y aura donc plus de karaté ou de basket en club pour ses deux enfants. Un nouvel effort pour freiner la propagation virus. Leur maman se pose beaucoup de questions sur ce couvre-feu à 18h. Avec la fermeture des bars et des restaurants, Jean-Michel, chauffeur de taxi a vu son activité baisser de 70%. Il redoute que le couvre-feu n'aggrave encore les choses. Dans les 15 départements concernés, le couvre-feu avancé à 18h va obliger les habitants à s'adapter. Le gouvernement réévaluera ce dispositif dans une semaine.