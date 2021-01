Couvre-feu à 18h : la mesure a-t-elle déjà fait ses preuves par le passé ?

Selon Guillaume Rozier, fondateur de "Covidtracker.com", "on a observé une baisse rapide du nombre de cas dans les métropoles qui ont eu un couvre-feu le 17 octobre. Ce qui était moins le cas dans les communes ou les départements où il n'y a pas eu de couvre-feu". Ainsi, le couvre-feu de l'automne 2020 semble avoir fonctionné. D'ailleurs, les premières études de santé publique le confirment. Mais pourquoi alors instaurer un couvre-feu encore plus tôt, dès 18h dans certains départements ? Selon, Pascal Crepey, enseignant-chercheur à l'EHESP, "il permet à priori d'éviter encore un peu plus ces contacts sociaux que l'on peut avoir avec nos amis. Il a évité que l'on puisse aller prendre un verre chez les uns ou chez les autres, juste après le travail". En clair, avec le couvre-feu de 20h, les dîners étaient impossibles. Avec celui de 18h, les apéritifs le sont aussi. Alors, cet avancement de deux heures du couvre-feu fonctionne-t-il ? Il est bien sûr encore trop tôt pour le dire, mais quand il s'agit de couvre-feu, nos regards se tournent souvent vers la Guyane. Dès juin 2020, le département d'outre-mer l'a instauré d'abord à 21h avant de l'avancer à 19h puis 17h. Résultat, l'effet a été très relatif. En effet, le Dr Martin Blachier, médecin de santé publique, explique qu'avancer le couvre-feu permet de stabiliser l'épidémie, mais pas à la faire complètement descendre comme avec un confinement.