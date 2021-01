Couvre-feu à 18h : les Français s'adaptent

Comment s'adapter avec deux heures de moins par jour pour profiter des commerces ? Certains disent qu'il va falloir s'organiser pendant les heures de travail pour pouvoir s'acheter de la nourriture, d'autres feront le plein le week-end. Quant au sport, au loisir, ce nouveau couvre-feu change tout. Dans les bureaux d'une entreprise de construction, il va falloir partir plus tôt dès lundi. Pour faciliter le quotidien des employés, la PDG a demandé à une conciergerie de s'installer à l'entrée de l'entreprise. Mais il est impossible de partir tôt dans les entrepôts, la décharge des camions qui rentrent des chantiers souvent après 18 heures. À Metz, cela fait depuis deux semaines que les commerçants subissent le couvre-feu à 18 heures. Les pertes de chiffre d'affaires sont importantes. Pourtant, ils sont tentés de s'adapter. Beaucoup ouvre une heure plus tôt, ne prennent qu'une demi-heure de pause à midi, au lieu de deux heures. Les ventes ont baissé de 67% depuis que le magasin ferme à 17 heures trente. Les clients se font rares. Après 18 heures, seule la livraison reste autorisée, et ce ne sont pas les petits commerces qui en profitent, mais les grands groupes.